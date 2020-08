Calciomercato Juventus, una big di Premier piomba sul campione

La Juventus è intenzionata a rinforzarsi ulteriormente in vista della prossima stagione, ed è sempre più evidente di come ci sarà il bisogno di nuovi innesti. Occhio però anche alla questione uscite, con i bianconeri che dovranno gestire al meglio eventuali cessioni. Le richieste per i gioielli continuano ad arrivare, e nelle ultime ore pare ci siano novità per quanto riguarda un difensore.

Ultime Juventus: assalto Manchester City per Alex Sandro

Le cessioni in casa Juve di certo non mancheranno, con le diverse avance che con il passare dei giorni non smettono di arrivare. In difesa ci sono novità per quanto riguarda Alex Sandro, ancora una volta finito nel mirino del Manchester City. Guardiola lo sonda da tempo, e già in passato c’erano state delle indiscrezioni importante. La squadra inglese non è nuova a grandi colpi sulle fasce, e il brasiliano, se prima era praticamente quasi incedibile, ora non lo è più. Questa la notizia riportata da Tuttosport.

Alex Sandro-City: la pista è concreta

Alex Sandro è un obiettivo concreto per il City, e la Juventus per una giusta offerta potrebbe anche lasciar partire il suo terzino sinistro. Per quanto riguarda un’eventuale trattativa, quello che filtra è ottimismo, anche perchè i due club hanno degli ottimi rapporti. Vedi il colpo Cancelo ad esempio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, cessione a centrocampo: arriva l’ufficialità