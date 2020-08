Atalanta, il dg Marino: “Dobbiamo correre tanto”

Marino a Sky Sport

Umberto Marino, dg dell’Atalanta, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport.

Le parole di Marino

“Sono due squadre che hanno dna differente, abbiamo obiettivi inziali opposti ma ora ci giochiamo la partita e la onoreremo.

Presidente? Ora si sprecano gli aforismi e le frasi per stimolare i calciatori, non ne hanno bisogno. Sappiamo che loro hanno valori tecnici straordinari. Ora dobbiamo correre e correre tanto, poi vedremo cosa ne verrà fuori dalla scatola di ciocolattini come Gump.

In questi momenti solo il nostro condottiero conosce perfettamente i tasitigiusti da toccare. Noi dirigenti dobbiamo essere semplici e non caricare troppo i ragazzi. Questa squadra sa come comportarsi in campo, deve solo mentalizzarsi sul risultato.

Il mercato all’Atalanta lo fa Di Marzio, sarà lui a dare una mano, Gianluca è bravissimo nel seguire i calciatori e seguire le operazioni di mercato. Tenere i migliori per noi è un sacrificio, cercheremo di salvaguardare la squadra.

Questa gara ha un sapore diverso per questi mesi”.

