PSG, Tuchel: “Ecco come stanno Mbappè e Verratti”

PSG, Tuchel sull’Atalanta in Champions League

Thomas Tuchel, tecnico del PSG, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida di campionato contro i nerazzurri.

Dopo l’uscita di scena di Juventus e Napoli in Champions League all’Italia resta solo l’Atalanta di Gasperini.

La formazione bergamasca è stata la vera sorpresa di questa particolare Champions League: alla vigilia della sfida contro il PSG l’allenatore Tuchel ha annunciato lo stato di forma dei suoi calciatori, alcuni dei quali non sono al meglio e restano infortunati:

“Mbappè? Se fa un buon allenamento domani farà parte della partita, mentre per Verratti è ancora presto”.

Successivamente il tecnico ha confermato la presenza in campo di Neymar:

“Neymar è abituato ad avere tanta pressione addosso. Ama le grandi partite e resto dell’idea che potrà dare una grande mano, lui è un giocatore chiave per noi. Inoltre avremo la possibilità di finire la partita con Mbappé e loro due insieme si trovano bene in campo”.

Atalanta, pericolo Icardi

Grande attesa anche per Mauro Icardi, che dovrà reggere il peso dell’attacco dopo l’addio di Cavani:

“E’ super importante. Con l’assenza di Cavani sarà fondamentale per noi la sua prestazione. Non ha mai paura, è ben integrato in questo gruppo. Ora è il momento per lui mostrare a tutti qual è il suo vero valore in una gara importante”.

