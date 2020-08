Oroscopo di domani 12 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì.

Oroscopo Paolo Fox 12 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete – Domani e fino a venerdì sarai pieno di vitalità: approfittane per combinare qualcosa di importante! Nei prossimi giorni, però, dovresti avere molta prudenza in amore. Se hai avuto dei problemi con il partner dovresti rimediare, chiarire e decidere o nasceranno nuove polemiche.

Toro – La settimana procede nel migliore dei modi. Chi sta aspettando una notizia lavorativa dovrà munirsi ancora un po’ di pazienza, ma entro l’autunno riceverà una chiamata di lavoro.Il prossimo weekend sarà molto promettente anche in amore.

Gemelli – Domani ritroverai un po’ della tua allegria che ti contraddistingue dagli altri. In questi giorni la Luna è a favore e ti regala molta forza: sfruttala per metterti in gioco in amore e nelle amicizie.

Cancro – Domani sarà una giornata positiva, ma il meglio arriverà durante il weekend di Ferragosto. Chi ha conosciuto da poco una persona piacevole vivrà due giorni fantastici! Chi, invece, ha avuto qualche diverbio in amore, potrà tentare un riavvicinamento.

Leone – Domani avrai il Sole e Mercurio nel segno: fai attenzione alle intuizioni che emergeranno nelle prossime ore perché potrebbero rivelarsi utili per il tuo lavoro. Finalmente potrai lasciarti alle spalle il malessere dei giorni precedenti e concederti una giornata più tranquilla.

Vergine – Domani sarai sottotono, forse perfino un po’ stressato dal periodo che è ‘full immersion’ per te. Potrebbero nascere tensioni sia in famiglia che nel lavoro. In amore sentiresti il bisogno di più ordine intorno a te, ma sei sempre attratto da persone caotiche, con cui diventa difficile rimanere sereni.

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia – Domani sarà una giornata più tranquilla rispetto alle precedenti. Ma gosto resterà un mese vissuto con ansia, perché sei in attesa di una conferma lavorativa. Tutte queste incertezze da un lato ti rendono contento, perché in fondo ami vivere qualche novità; dall’altro lato, però, sei un po’ preoccupato.

Scorpione – Il weekend sarà molto intrigante dal punto di vista sentimentale. In amore si può recuperare molto bene, a patti che tu riesca ad aprirti all’altro, ma fino a venerdì dovrai restare particolarmente cauto. Impegnati per ritrovare la passione di un tempo.

Sagittario – Domani e giovedì saranno due giornate che richiederanno molta prudenza. Potresti ritrovarti in mezzo al caos, in una situazione disorganizzata. Occhio ai conflitti in famiglia e non solo: amici e relazioni sono particolarmente difficili da gestire ora.

Capricorno – Domani dovresti tenere a freno la lingua, altrimenti finirai col discutere per tutto il giorno. Cerca di contenere la tensione che provi in questi giorni, non polemizzare non chiunque e prova a rilassarti, soprattutto nella settimana di Ferragosto.

Acquario – Da domani sarai un po’ più forte del solito ma fai attenzione! Soprattutto alle tue finanze. In amore cresce la voglia di avere un rapporto serio e duraturo, anche in chi un tempo sfuggiva dai legami troppo opprimenti.

Pesci – Domani potresti avere parecchie contraddizioni. Penserai una cosa, ma ne farai un’altrae potresti apparire un po’ confuso agli occhi degli altri. Per fortuna,da sabato le cose andranno meglio: potrebbe nascere una bella passione.

L’oroscopo delle squadre

INTER – I nerazzurri di Antonio Conte sono pronti a prepararsi per la semifinale di Europa League. I prossimi giorni, come per tutti i Pesci, saranno un po’ confusionari ma da sabato inizieranno a schiarirsi le idee: giusto in tempo per la semifinale di lunedì.