Calciomercato Napoli: via Allan, ecco il prezzo

Napoli, Allan andrà via in estate. Il brasiliano lascerà gli azzurri a prezzo di saldo.

Calciomercato Napoli: Allan via, vale “solo” 30 milioni

Nemmeno la metà, è questa la cifra che il Napoli, ad un anno e mezzo di distanza dalla super offerta da parte del PSG, potrebbe incassare per Allan. Come riportato da Rai Sport, infatti, l’Everton sarebbe pronto a prendere il brasiliano per 25 milioni di euro più 5 di bonus.

Una cifra importante, considerato il fatto che Allan in azzurro praticamente non mai stato titolare con Gattuso, ma irrisoria se si pensa che a gennaio 2019 il PSG era arrivata ad offrire a De Laurentiis oltre 60 milioni di euro.

Mercato Napoli: altre offerte per Allan

La cifra messa sul piatto dall’Everton dell’ex tecnico Carlo Ancelotti dovrebbe bastare a convincere gli azzurri a cedere il calciatore ex Udinese nonostante la concorrenza di Atletico Madrid ed altri club di Premier League.

Il brasiliano, entrato in rotta con il club già dopo il Salisburgo, potrebbe stupire tutti in Premier e per questo gli azzurri non vorrebbero fare “regali”. Tuttavia come per Milik e Koulibaly, l’avventura a Napoli di Allan sembra oramai compromessa. E’ intenzione di De Laurentiis, infatti, cedere il calciatore e puntare su centrocampisti più giovani e maggiormente adatti al gioco di Gattuso.

