Calciomercato Juventus: Pirlo vuole il colpo dall’Udinese

Juventus, Andrea Pirlo stravede per un calciatore argentino che gioca in bianconero.

Mercato Juventus: De Paul nel mirino di Pirlo

La Juventus potrebbe prendere dall’Udinese De Paul. Secondo le ultime di mercato, i bianconeri starebbero pensando all’affar Rodrigo De Paul.

Come riportato dall’edizione odierna del “Giornale”, infatti, l’argentino piace molto al nuovo allenatore Andrea Pirlo, che vorrebbe farne una mezz’ala come ad Udine ed in Nazionale.

A Torino, l’ex playmaker vorrebbe affidargli le chiavi del centrocampo per dare qualità e gol al reparto. I 6 goal e i 7 assist messi a segno dall’argentino nel suo nuovo ruolo, rappresentano sicuramente indizio della crescita esponenziale del centrocampista ventiseienne argentino

Oramai titolare anche con la Nazionale, De Paul in questa stagione con Gotti ha mostrato margini di crescita incredibili.

Juve, De Paul colpo al risparmio

La valutazione che l’Udinese fa del suo gioiello non è affatto bassa. Tuttavia lo stipendio del calciatore sembra abbordabile. De Paul percepisce attualmente quasi 800 mila euro a stagione, e si sente pronto per il grande salto.

Ma per arrivare al calciatore i bianconero dovranno superare il pressing della Roma e del Milan. La valutazione che l’Udinese fa di De Paul è di almeno 40 milioni di euro: una cifra che potrebbe abbassarsi con qualche contropartita nell’affare ed eventuali bonus.

