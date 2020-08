Calciomercato Inter, piace un centrocampista del Napoli

La prossima stagione sarà di fondamentale importanza per l’Inter, chiamata a rinforzarsi, e chiamata soprattutto a colmare il gap con la Juventus. Antonio Conte vuole vincere lo Scudetto, e per farlo avrà bisogno degli innesti giusti, specie a centrocampo. Gli obiettivi di mercato continuano ad essere tanti, ma c’è qualche profilo che più di tutti riesce a suscitare grande attenzione.

Mercato Inter: Allan ritorna un obiettivo

L’Inter punta a qualche innesto nel reparto di centrocampo, e pare che nelle ultime ore sia ritornato di moda un nome molto caldo qualche mese fa: Allan. Il centrocampista del Napoli è stato seguito per molto tempo, e adesso, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, si appresta a lasciare gli azzurri, di fatto aprendo tante ipotesi sul suo futuro. I nerazzurri, con Conte in particolare, sono alla caccia di un giocatore di grande quantità in quella zona di campo, e l’ex Udinese può senza dubbio far comodo.

Inter-Allan: è sfida all’Everton

Allan è un obiettivo concreto per l’Inter, il quale però sa bene di dover faticare parecchio se vuole portarlo in rosa. Il Napoli potrebbe lasciarlo partire con una giusta cifra, ma attenzione anche alla concorrenza: anche l’Everton è sulle tracce del giocatore. Ancelotti lo conosce bene dopo l’esperienza in azzurro, e lo vorrebbe all’ombra del Goodison Park.

