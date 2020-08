Calciomercato Inter, il punto della situazione sul colpo Alaba

L’Inter vuole assolutamente rinforzarsi sulle fasce, e dopo il grande colpo Hakimi, i nerazzurri vorrebbe intervenire anche sul lato sinistro. I profili sondati sono tutti molto interessanti, ma quello che senza dubbio ha attirato la maggiore attenzione, è quello di Alaba.

Mercato Inter: Alaba, vicino il rinnovo con il Bayern Monaco?

Alaba è un obiettivo concreto per l’Inter, intenzionato ad approfittare della situazione ancora poco nitida con il Bayern Monaco. Il campione austriaco sembrava lontanissimo dal rinnovo con i bavaresi, ma con il passare del tempo le due parti si sono riavvicinate piano piano, di fatto escludendo l’ipotesi Serie A. Ad oggi infatti il colpo per i nerazzurri sembra davvero difficile da portare a termine, anche perchè Rummenigge, dirigente del Bayern, si dice molto ottimista sul raggiungimento dell’intesa con il giocatore. Offerta di ingaggio superiore a 5,5 milioni di euro, e un Alaba che non disdegnerebbe affatto di continuare la sua splendida avventura in Germania. Questo quanto riportato da cm.it.

Alaba: quale destinazione in caso di addio?

Il futuro di Alaba è comunque ancora molto incerto, e intanto l’Inter ci spera ancora. Speranze molto basse però, anche perchè il terzino avrebbe già una destinazione preferita in caso di addio al Bayern: stiamo parlando del Barcellona, altra squadra che si è fatta avanti nel corso di questo ultimo periodo.

