Il calciomercato della Fiorentina sta entrando sempre più nel vivo. I Viola sono pronti a regalare a Beppe Iachini il giovane talento su cui si erano interessate anche Napoli e Milan.

Calciomercato Fiorentina, Ricci sempre più vicino

La Fiorentina ha già acquistato tanto nel calciomercato di gennaio per puntare ad una stagione completamente diversa rispetto a quella appena conclusa. Ma Rocco Commisso ha intenzione di regalare a Beppe Iachini altri giocatori di qualità, per il presente e per il futuro. Si lavora per Krzystof Piatek, attaccante dell’Hertha Berlino pronto a tornare in Serie A dopo le esperienze con Milan e Genoa, ma si pensa anche a Samuele Ricci. Il giovanissimo talento dell’Empoli è uno dei perni del centrocampo degli azzurri toscani che hanno numerose richieste per il classe 2001.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Sorpasso su Napoli e Milan

La prima squadra che si è mossa per lui è stata il Napoli, che aveva raggiunto anche un’intesa di massima con la società di Corsi, sulla base di 11 milioni di euro, salvo poi vedersi rifiutare dal centrocampista, volenteroso di minutaggio e crescita. Anche il Milan ed il Borussia Dortmund hanno mostrato a più riprese interesse per il ragazzo, anche se nelle ultime ora la trattativa sembra essersi incanalata verso Firenze. Dopo la conclusione dell’affare Traoré, dunque, tra Empoli e Fiorentina potrebbe esserci un asse ancora molto caldo.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Napoli, accordo con De Laurentiis: le ultime

Mercato Juventus, decisione definitiva su Sancho