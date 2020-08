Inter, Lukaku: “Vittoria fondamentale, Barella è straordinario”

Anche questa sera tra i migliori in campo, anche questa sera a segno e trascinatore dei compagni di squadra. Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha analizzato la vittoria contro il Bayer Leverkusen ai microfoni di Sky Sport.

Inter, Lukaku analizza la vittoria contro il Bayer Leverkusen

Il gigante belga, anima della squadra di Antonio Conte, al termine della gara ha parlato delle prossime partite (lunedì prossimo la semifinale contro la vincente tra Shakhtar Donetsk e Basilea) e dell’eventuale finale. Ha spiegato molto lucidamente anche il modo in cui i nerazzurri hanno affrontato la gara contro il Bayer Leverkusen.

“La vittoria per noi è molto importante perché arrivata contro una squadra forte. Per me il migliore in campo è Nicolò Barella, è cresciuto in maniera incredibile, in mentalità e in campo, è fortissimo. Bella partita anche della difesa“.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

L’analisi delle prossime gare

L’obiettivo dei nerazzurri è la finalissima di Colonia e lavorando in questo modo, a detta di Lukaku, si può fare.

Punti forti? “Siamo forti in difesa, stiamo bene fisicamente e mentalmente. Adesso sono tutte finali, già pensiamo al meglio. Abbiamo una settimana per preparare la prossima partita, ci faremo trovare pronti. Dobbiamo riposare, la semifinale è una grande partita“.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Napoli, accordo con De Laurentiis: le ultime

Mercato Juventus, decisione definitiva su Sancho