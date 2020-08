Inter-Bayer Leverkusen 2-1: Barella, Lukaku e Havertz in gol – VIDEO

L’Inter sblocca il match dopo 15 minuti con un gol di Nicolò Barella: bravo a sfruttare le difficoltà della difesa del Bayer Leverkusen.

Inter-Bayer Leverkusen: la sblocca Barella con un bel gol

L’Inter di Antonio Conte parte subito fortissimo contro il Bayer Leverkusen: dopo 15′ è Nicolò Barella di portare in vantaggio i nerazzurri nel quarto di finale di Europa League. I nerazzurri sono subito partiti benissimo attaccando sin dal primo minuto. Poi dopo una delle classiche azioni nerazurre, è arrivato il gol del centrocampista ex Cagliari, con un bel tiro dal limite dell’area di rigore. Al 21′ è BigRom Lukaku a raddoppiare con uno dei suoi gol: difesa della palla in area di rigore e palla alle spalle del portiere. La gara è riaperta dopo pochissimi minuti dal solito Kai Havertz, letale sottoporta.