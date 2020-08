Champions League: due calciatori positivi, non si gioca?

Champions League di nuovo a rischio, due calciatori sono stati positivi al Coronavirus e ora la squadra rischia di non poter scendere in campo.

Atletico Madrid: due tamponi positivi al Covid per i calciatori

Pessime notizie per la Champions League e per l’Atletico Madrid. Il club spagnolo dovrà giocare giovedì a Lisbona la sfida dei quarti di finale di Champions contro il Lipsia. Il club, con una nota ufficiale, ha reso noto come due tesserati siano risultati positivi al Covid-19 nel tampone svolto sabato.

I due calciatori in questione sono andati subito in isolamento domiciliare, secondo protocollo.

Ovviamente i nomi dei positivi, su cui il club ha chiesto riservatezza, sono stati comunicati agli organi di controllo nazionali non solo della Spagna ma anche di Portogallo e Uefa. Ed è serio il rischio che altri componenti della rosa possano essere stati contagiati. Ieri tutto il gruppo ha svolto un nuovo tampone e sono attesi gli esiti.

Champions, ora si fermerà la competizione?

Un serio problema questo per la UEFA che aspetta di concludere la Champions League. A inizio maggio il terzino brasiliano Renan Lodi era risultato positivo al nuovo coronavirus. Fu l’unico caso all’Atletico, che anche alla fine della Liga era rimasto indenne.

Il problema ora è che la squadra si è anche allenata in gruppo. La formazione di Simeone sarebbe dovuta partire alle 20 di lunedì per Lisbona, ma in accordo con la Uefa si sta riprogrammando in maniera diversa.

