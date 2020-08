Calciomercato Salernitana, Castori nuovo tecnico (UFFICIALE)

La Salernitana, per la prossima stagione, avrà un nuovo allenatore. Al posto dell’esonerato Giampiero Ventura è stato chiamato Fabrizio Castori. L’ex allenatore del Trapani ha firmato per un anno con opzione per la prossima stagione.

Castori nuovo allenatore della Salernitana

Claudio Lotito, patron della Salernitana, qualche giorno fa ha dato il benservito all’ex commissario tecnico della nazionale Giampiero Ventura, colpevole di non aver raggiunto la zona play-off all’ultima giornata di campionato di Serie B. L’esperienza a Salerno per il manager di Genova si è conclusa nel peggiore dei modi. Ha fatto il giro del web il video in cui Lotito insultava, pesantemente, Ventura subito dopo la sconfitta subita in casa lo scorso 31 luglio contro lo Spezia. Al suo posto il club ha chiamato Fabrizio Castori.

Il tecnico marchigiano ha allenato in questa stagione il Trapani salvandolo nelle ultime giornate. Avrebbe firmato per un anno con opzione per la stagione successiva (con compensi legati agli obiettivi raggiunti).

Per Castori si tratta di un ritorno

Per il tecnico di San Severino Marche si tratta di un ritorno in Campania. Aveva già allenato la Salernitana nella stagione 2008-2009. In quel caso i granata erano la squadra neopromossa dalla Serie C. Dopo 11 giornate venne esonerato il 6 dicembre 2008 per poi essere richiamato il 24 gennaio 2009 per prendere il posto dell’esonerato Bortolo Mutti. Ma il 4 aprile dello stesso anno venne nuovamente cacciato per far posto a Fabio Brini.