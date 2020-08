Calciomercato Lecce, il ritorno di Corvino: “Ho dato sempre il cuore”

Pantaleo Corvino, a distanza di quindici anni, ritorna nella sua Lecce. Il dirigente ex Fiorentina è stato presentato come nuovo direttore sportivo del club giallorosso.

Pantaleo Corvino: “Il mio rapporto con i tifosi? Potrei scrivere pagine“

Pantaleo Corvino ritorna a Lecce. Nel 2005 l’ultima apparizione. Questa mattina è stato presentato (nuovamente), ecco le sue dichiarazioni in sala stampa: “Sono emozionato e non è la solita frase di circostanza. Sono contento. Sono una persona onesta, non mi piace dare false illusioni alla gente. Darò tutto me stesso per questi colori. Il mio rapporto con i tifosi? Si potrebbero scrivere tante pagine. Ovunque sia andato a lavorare ho sempre avuto un rapporto diretto. Dove c’è tanto amore ci possono essere anche delle incomprensioni. I tifosi della Curva sanno che se ho sbagliato è solo per il troppo amore che mi lega a questa squadra.

Dispiace se si siano offesi in passato. Ho dato il cuore e continuerò a farlo“.

Corvino su Liverani: “Ho molto rispetto in lui“

“Liverani? Ho delle grandi valutazioni nei suoi confronti. Adesso lui è in vacanza, quando tornerà ne parleremo con calma. Per gettare le basi sul futuro devo, per forza, incontrarlo. In questo momento sarò solo, in futuro ci sarà sicuramente qualcuno che mi darà una mano. Il Lecce vuole diventare grande, ma per farlo bisognerà realizzare dei centri sportivi“.