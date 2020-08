Calciomercato Juventus: il sogno è un ex compagno di Pirlo

Juventus, il calciatore ideale per Andrea Pirlo potrebbe essere un suo ex compagno di squadra.

Mercato Juventus: Pogba regalo per Pirlo?

Chissà che la Juventus non regali ad Andrea Pirlo il cartellino di Paul Pogba. L’ex compagno di centrocampo, infatti, sarebbe ideale per il 4-3-3 che ha in mente il campione del mondo.

Ne è sicuro Luca Toni, ex attaccante della Juventus, che ha parlato anche di questo nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport.

«Conoscendolo, inizierà dal centrocampo. Il regalo ideale sarebbe Pogba. Non so se sia possibile, ma senz’altro sarebbe il massimo».

Così l’attaccante che ha condiviso con Pirlo l’avventura al mondiale 2006 in Germania.

Juventus, il gioco di Pirlo: Pogba ma non solo

Luca Toni si è detto sorpreso della scelta ma anche convinto che sia vincente:

«C’è stata un po’ di sorpresa, come tutti pensavo sarebbe partito dall’Under 23 bianconera. Però il giorno della presentazione con Agnelli e la dirigenza qualche battuta era già partita con lui. Nelle ultime ore, invece, mi sono limitato a fare gli auguri, ho condiviso tanto con lui e ora è soprattutto sono amico».

Secchione a Coverciano?

«Secchione, no… Direi il più carico. Ha avuto tanti confronti. E poi a volte preparava nel suo quaderno i programmi di allenamento come se dovesse già andare in campo. È convinto e ha le idee chiare, poi dovrà essere bravo a farle capire alla squadra».

