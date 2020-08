Calciomercato Genoa, Preziosi pronto a cedere il club. I dettagli

Dopo diciassette anni Enrico Preziosi è pronto a lasciare il Genoa. I rossoblu potranno avere un nuovo proprietario. Non americani come quelli della Roma, ma una cordata italiana.

Preziosi lascia, Radrizzani interessato al club

Secondo l’Ansa, un gruppo di imprenditori italiani comandati da Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi avrebbe presentato un’offerta ufficiale per acquistare la società di Enrico Preziosi. La cordata è quella della Gestio Capital che ha la base a Londra. Radrizzani è l’attuale proprietario del Leeds (squadra del ‘Loco‘ Marcelo Bielsa, ritornata in Premier League dopo quasi sedici anni dall’ultima volta). L’obiettivo dei due italiani è quello di valorizzare questo club storico ‘sotto il profilo tecnico e manageriale‘. Preziosi non ha mai nascosto il desiderio di vendere la società, anche perché il rapporto con i suoi tifosi da molti anni non è per niente idilliaco.

I primi contatti ci sarebbero stati nelle scorse settimane e, dopo l’inizio del prossimo campionato, il passaggio di proprietà potrebbe diventare ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, è Faggiano il nuovo ds (UFFICIALE)

Le parole di Preziosi dopo la salvezza conquistata: “E’ ora di fare un passo indietro“

Enrico Preziosi vuole cedere quanto prima la società. Lo confermò subito dopo la partita vinta dalla sua squadra contro l’Hellas Verona, gara valevole per l’ultima giornata di campionato di Serie A: “Sono anni che lo dico, ma credo che sia arrivato il momento di fare un passo indietro“.