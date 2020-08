Calciomercato Brescia: Balotelli trova squadra, le ultime

Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Turchia. L’attaccante italiano a cacca di una nuova avventura.

Mercato Besiktas, ecco Mario Balotelli

Per il Besiktas c’è Mario Balotelli. Come riportato dal Corriere dello Sport, in Turchia i tifosi del Besiktas si sono letteralmente “infiammati” all’idea di veder in campo Mario Balotelli (29). L’attaccante ex Brescia, finito nel mirino anche della MLS, dovrebbe tornare presto in campo in Super Lig.

Per Super-Mario, dopo l’esperienza in Italia nella quale non ha convinto nessuno, nemmeno il ct Mancini, potrebbe riprovarci lontano dal Bel Paese. Dopo l’avventura nella sua Brescia, l’attaccante ex Milan e Inter sembra in procinto di lasciare di nuovo l’Italia.

Besiktas, Balotelli gioca in Champions League

Una vetrina importante per Balotelli ci sarà Il club, infatti, parteciperà alla fase preliminare della prossima Champions League: la vetrina europea potrebbe diventare uno stimolo per firmare, oltre ad un nuovo ricco ingaggio (tra i 2,5 e i 3 milioni l’anno).

Questo dovrebbe essere in grado di spingere l’attaccante ad accettare l’offerta fatta recapitare al suo agente Mino Raiola che, dopo la rescissione con il Brescia di Cellino, si trovava in difficoltà per trovare una nuova squadra al classe 91 che gode ancora di tanti estimatori fuori dal nostro Paese. In Italia, invece, la pazienza per SuperMario sembra essere davvero conclusa.

