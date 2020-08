News Juventus, Pirlo saluta i suoi tifosi su Twitter ma sbaglia account del club

Andrea Pirlo ha scelto il suo profilo ufficiale Twitter per poter salutare e ringraziare i suoi tifosi. Peccato, però, che abbia sbagliato account della società.

Gaffe Pirlo: “Contento e orgoglioso…@Juventus” ma è @Juventusfc

Andrea Pirlo è da un giorno il nuovo allenatore della prima squadra della Juventus. Pensare che esattamente otto giorni fa aveva firmato per guidare l’Under 23 bianconera. La dirigenza, dopo la sconfitta negli ottavi di finale di Champions League contro l’Olympique Lione ha deciso di dare il benservito a Maurizio Sarri promuovendo il suo ex calciatore come tecnico. Per ringraziare e salutare tutti ha scelto il proprio profilo ufficiale di Twitter per le sue prima parole da allenatore della Juventus: “Sono contento ed orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @Juventus. Pronto per questa fantastica opportunità!“.

Nulla di strano vi chiederete ed effettivamente nulla di sorprendente. Peccato, però, che l’account ufficiale del club sia @Juventusfc e non @Juventus. L’emozione avrà giocato sicuramente un brutto scherzo per il vecchio centrocampista. L’esame vero e proprio lo affronterò tra più di un mese quando inizierà il suo nuovo campionato, ma questa volta con i vestiti da manager.

Anche Sheva lo saluta “In bocca al lupo, Andrea“

“In bocca al lupo Andrea per questa tua prima nuova avventura“. Questo è ciò che ha scritto il suo vecchio compagno di squadra al Milan, Andryi Shevchenko.