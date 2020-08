News Inter, Handanovic in conferenza: “In passato subivamo più gol…”

Vigilia di Inter-Bayer Leverkusen. In conferenza stampa, oltre al tecnico Antonio Conte, è intervenuto anche il capitano Samir Handanovic.

Handanovic: “E’ aumentata la nostra autostima“

Antonio Conte e Samir Handanovic sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà i neroazzurri affrontare, nei quarti di finale, i tedeschi del Bayer Leverkusen. Ecco le parole dello sloveno: “La partita col Getafe? Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra e anche non aver subito reti. Quando non si subiscono gol è già un buon punto di partenza. Escludendo i primi 20-25 minuti di gioco in cui ci hanno pressato tantissimo, abbiamo retto bene il resto della partita.

Abbiamo trovato un grande equilibrio in difesa, quando non prendi gol aumentano sia l’autostima che la confidenza. Ci carichiamo e ci sentiamo più forti. Qualcosa di sicuro è cambiato: ricordo che in passato nonostante giocassimo bene prendevamo gol“.

Contro i tedeschi dovrebbe giocare Eriksen dal primo minuto

Con il Getafe era partito dalla panchina. Dopo due minuti dal suo ingresso in campo ha timbrato il cartellino segnando la rete del definitivo 2-0. Stiamo parlando del centrocampista danese Christian Eriksen, pronto a partire dal primo minuto contro il Bayer Leverkusen. La difesa dovrebbe essere quella titolare che ha battuto gli spagnoli. A centrocampo, sulla destra, dovrebbe ritornare Antonio Candreva al posto di Danilo D’Ambrosio. In attacco confermata la coppa Lukaku-Lautaro