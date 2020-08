Calciomercato Napoli, nuovo obiettivo dal Real Madrid

Il calciomercato di Serie A entra sempre più nel vivo, e la maggior parte delle squadre italiane, sta cercando di portare avanti operazioni importanti in vista della prossima stagione. Occhi puntati sul Napoli, reduce da una stagione deludente in campionato, e che vorrebbe tornare ai vertici della classifica il più presto possibile.

Mercato Napoli: idea Reguilon per la fascia sinistra

Il Napoli vuole andare a rinforzarsi in vari reparti, e tra questi ci sarebbe anche la difesa, ed in particolare la fascia sinistra. Ghoulam è palesamente fuori condizione, mentre Mario Rui, nonostante la grande intensità, non sarebbe identificato come il profilo giusto per alzare l’asticella. Ecco che gli azzurri hanno bisogno di un innesto importante, possibilmente anche giovane e con ampi margini di miglioramento: stando a quanto riportato da Sky, pare che il Napoli abbia raccolto informazioni per Reguilon, terzino sinistro in forza al Siviglia ma di proprietà del Real Madrid. Lo spagnolo è reduce da un’annata molto positiva, ed è ancora in corsa per l’Europa League.

Reguilon: tra la voglia di Italia e Lopetegui

Il futuro di Reguilon è ancora molto incerto, specie vista la sua situazione al Siviglia. Lopetegui vorrebbe tenerlo con sè per un’altra stagione, ma dall’altra parte c’è un Real Madrid che ancora non ha ricevuto la chiamata. L’ottimismo per il Napoli sarebbe garantito dal giocatore, al quale non dispiacerebbe affatto un’avventura in Italia.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli, follie per il talento giallorosso!