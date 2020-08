La Juventus ha comunicato nella giornata di ieri (con un doppio colpo di scena) sia l’esonero di Maurizio Sarri che la scelta del nuovo allenatore, ricaduta su Andrea Pirlo. Una scelta che ha fatto tanto discutere poiché l’ex furiclasse del calcio italiano ancora non ha avuto nessuna esprienza su una panchina ed era stato ufficializzato nelle scorse settimane come allenatore della Juventus Under 23 per il campionato di Lega Pro.

Pirlo alla Juventus, scelto il suo staff

In poche settimane, Pirlo è passato da allenatore dell’Under 23 ad allenatore della prima squadra e senza mai aver messo piede su un campo da allenatore. Un colpo di scena da parte della società bianconera che però pare sia pienamente convinta e tranquilla della strada presa. Intanto, con il passare delle ore, inizia a formarsi lo staff che seguirà Andrea Pirlo in questa sua nuova avventura.

Juventus, Baronio il vice Pirlo: anche Matri e Braida nello staff

Secondo le ultime notizie confermate da Sky Sport, Andrea Pirlo inizierà questo cammino sulla panchina della Juventus affiancato da Roberto Baronio, ex allenatore della Primavera del Napoli. Scelta fatta direttamente dal nuovo allenatore bianconero che sarà accontentato dalla società. Sembra prendere sempre più forma il suo staff, con il match analyst Antonio Gagliardi che arriva direttamente dalla Nazionale e molto probabilmente faranno parte dello staff anche Alessandro Matri, che ha appena appeso le scarpette al chiodo e Ariedo Braida. Per Pirlo un contratto biennale da 1,8 milioni di euro a stagione più bonus.