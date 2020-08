Calciomercato Juventus: altro che Milik, altro scambio con il Napoli

Juvenus, il colpo dal Napoli può arrivare anche senza Sarri. Come riportato da calciomercato.it, il club azzurro potrebbe dire addio ad un altro polacco.

Mercato Juventus: Zielinski a Torino?

Niente Arek Milik. Ora l’obiettivo della Juventus è un altro calciatore. Il club bianconero dopo l’addio di Maurizio Sarri starebbe per abbandonare la pista Milik.

Il club biaconero, tuttavia, starebbe pensando ad un altro scambio di mercato. La richiesta di Paratici, tuttavia, potrebbe essere un altro polacco Piotr Zielinski.

Il centrocampista ex Empoli, infatti, piace molto a Torino e darebbe sicuramente qualità in palleggio.

Juventus, non solo l’attaccante

Ma attenzione perchè ai bianconeri interesserebbe anche lo spagnolo Fabian Ruiz, dato che a centrocampo l’intenzione della Juve è quella di cambiare pelle.

In cambio verrebbe magari proposto il solito cartellino di Federico Bernardeschi, oppure di Luca Pellegrini, calciatore in prestito al Cagliari. La società di De Laurentiis giudica incedibili entrambi, ma in caso di offerta importante potrebbe aprire una trattativa.

Tuttavia, a differenza di Milik, i due calciatori non hanno il contratto in scadenza nel 2021. Per questo motivo il Napoli non ha in questo momento nessuna necessità di chiudere la cessione. Per Milik, invece, anche se non dovesse arrivare la cessione alla Juventus, in ogni caso sarà addio. Su di lui ci sono anche altri club come il Tottenham e l’Atletico Madrid.

