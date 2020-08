Napoli, Giuntoli: “Ecco come sta Insigne”

Giuntoli a Sky Sport prima della gara contro il Barcellona

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport.

Le parole di Giuntoli

“Siamo in un ambiente molto affascinante e siamo molto concentrati, la partita sarà tosta e vogliamo provare a fare un’impresa.

Scalare l’Everest? A volte scherzando diciamo sempre che con certe squadre, il campo sembra in salito. Forse Rino si riferiva a questo. E’ una gara complicata e siamo convinti di dare fastidio.

Insigne? Sta bene.

Gattuso e Pirlo? Questa è la dimostrazione che alla fine le società sono sovrane e sono portate a prendere decisoni, anche dolorose, ora siamo molto contenti e la squadra ha trovato una sua identità. Abbiamo fatto un’ottimo risultato in Coppa e siamo qui. C’è stata qualità anche in tante gare in campionato e siamo contenti.

Callejon-Mertens-Insigne? Da sempre emozione vederli in campo, il Napoli nella rosa ha anche altri calciatori molto bravi che in futuro faranno vedere il loro valore”.

