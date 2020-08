Juventus, Pirlo allenatore. Costacurta: “E’ intelligente e sa fare una cosa…”

Juventus, Pirlo va subito in panchina: il commento di Costacurta

Alessandro Costacurta, ex compagno di squadra al Milan di Andrea Pirlo, ha parlato a Sky Sport della notizia di Andrea Pirlo nuovo allenatore della Juventus.

Billy è un grande amico di Andrea Pirlo, e fino a pochi giorni fa è restato in contatto con Pirlo che non si sarebbe mai aspettato una notizia del genere :

“Sappiamo che personalità e che carisma abbia Andrea. Nonostante quello che può sembrare davanti alle telecamere, Pirlo sa cosa dire in ogni situazione ed è molto intelligente anche fuori dal campo. Il problema, ovviamente, sarà capire se saprà parlare con i calciatori oggi in organico alla Juventus. Questa scelta è un rischio, non ci sono dubbi, sia per Pirlo stesso che per la società bianconera, ma è sicuramente una bella scommessa. Non me l’aspettavo, neanche lui secondo me, stando almeno a quello che ci dicevamo pochi giorni fa”.

Juventus, Pirlo spiazzato?

Lo stesso Costacurta ha confessato cosa si è detto pochi giorni fa con Andrea Pirlo.

“Abbiamo giocato tre giorni fa insieme, era concentrato sulla nuova avventura e non si aspettava questa chiamata. Come accaduto con Zidane potrà entrare nello spogliatoio bianconero e parlare liberamente visto quanto dimostrato in campo. Del resto ha vinto un mondiale. Come Conte potrebbe affidarsi ai suoi ex compagni Buffon, Chiellini e Bonucci”.

