Calciomercato Milan, rinnovo Ibrahimovic: momenti decisivi

Tutto gira attorno al nome di Zlatan Ibrahimovic in casa Milan, con il calciomercato che può infiammarsi in tal senso. Sembrano potersi ridurre le distanze, ormai il futuro di Ibra e del club rossonero, sembra congiungersi verso una soluzione ben precisa: rinnovo fino al 2021. Il calciatore svedese sarebbe pronto a mettere nero su bianco la firma che manca per ufficializzare il tutto. Nel frattempo, come riportato dai colleghi di Milannews, si registrerebbero contatti frequenti con l’agente Mino Raiola.

Milan, ore decisive per il rinnovo: ecco quando sarà possibile

Ibra rinnova, si, ma quando? E’ questa la domanda che si pongono i tifosi del Milan. La verità è che c’è tempo, perché Zlatan si sta godendo le sue meritate vacanze, con qualche tuffo pubblicato anche sui social, in attesa di conoscere il proprio futuro. Quest’ultimo, in realtà, è già chiaro: sarà al Milan. I segnali che filtrano da Milanello sono tutti positivi, con l’obiettivo di fare un ottimo percorso in Europa League, competizione che ritrova proprio la squadra rossonera e l’approdo in Champions League per il 2022. C’è questo nel progetto di Ibra, pronto ad unirsi sempre di più alla causa rossonera. L’auspicio è quello di rivederlo il 24 agosto a Milano, momento di ritorno dalle vacanze, con un contratto praticamente già firmato, per preparare al meglio la nuova stagione.