Calciomercato Milan, cambia tutto per il centrocampista: ora può restare

Il calciomercato del Milan sta pian piano entrando nel vivo grazie ai possibili rinnovi contrattuali di Ibrahimovic e Donnarumma e con i nuovi obiettivi di Pioli.

Calciomercato Milan, cambia il futuro di Paquetà

Stagione altamente negativa per Lucas Paquetà con il Milan. Con Giampaolo, prima, e con Pioli, poi, il fantasista brasiliano non ha lasciato il segno a Milanello e i rossoneri sono propensi a cederlo per fare cassa e puntare su altri obiettivi. Acquistato poco più di un anno e mezzo fa per 35 milioni di euro più bonus, Paquetà è oggi un giocatore in cerca di rilancio ma non facilmente piazzabile a determinate condizioni, soprattutto dopo le difficoltà economiche che derivano dalla crisi economica post-Coronavirus. Le ipotesi di un suo addio sono sia italiane che estere: Fiorentina e Benfica sono parse interessate a Paquetà ma l’affare non è affatto semplice.

Ora Paquetà può restare

Per le difficoltà economiche delle squadre interessate, infatti, non sono mai arrivate offerte concrete. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, se non dovessero arrivare offerte irrinunciabili il Milan potrebbe pure pensare di puntare ancora su di lui e utilizzarlo come vice Calhanoglu. Più vicino alla sua posizione e magari con meno pressioni. Il futuro di Paquetà, ad oggi, è ancora tutto da scrivere.

