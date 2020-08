Calciomercato Inter: Conte sacrifica il giocatore, lui non vuole andarsene

Il calciomercato di Serie A è sempre più intenso in questo ultimo periodo, e l’Inter sta senza dubbio dimostrando di essere uno dei club più attivi in questo senso. Tante idee di mercato, tante operazioni in vista di quella che sarà una prossima stagione molto importante. Se da una parte Ausilio e Marotta cercano profili giusti per Conte, dall’altra parte il tecnico pare sia già disposto a dare sentenze per qualche singolo.

Ultime Inter: Skriniar non vuole partire, Conte disposto a lasciarlo partire

Tra i tanti obiettivi prefissati dall’Inter, c’è sicuramente anche Ndombele. Il centrocampista francese è un obiettivo concreto per i nerazzurri, ma è chiaro di come sia un profilo molto difficile da raggiungere. Se il club meneghino vuole spuntarla nell’operazione, è probabile che debba sacrificare qualche giocatore come contropartita: l’ipotesi papabile è quella di Skriniar, che però dal canto suo non vorrebbe lasciare Milano. Conte è invece disposto a lasciarlo partire, e un indizio importante era stato già mandato nelle ultime gare, dove lo slovacco ha giocato pochissimo. Questo quanto riportato da Tuttosport.

Cessione Skriniar: l’Inter ha il sostituto

L’Inter potrebbe cedere Skriniar, ma se vorrà farlo, ecco che dovrà avere già pronto il sostituto. Nel mirino ci sono diversi giocatori, ma uno su tutti ha attirato l’attenzione dei nerazzurri: Milenkovic. Questi tutti i dettagli.