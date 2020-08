Calciomercato Inter, l’agente fa chiarezza sul futuro del suo assistito

Ai microfoni de ‘La Figura de la Chanca‘ ha parlato il procuratore di un calciatore neroazzurro per quanto riguarda il suo futuro nel club di Zhang. Non sono mancate le sorprese.

Yaque: “Lautaro sta bene all’Inter“

Potrebbe essere una buona notizia per i tifosi neroazzurri. E perché no, anche per Antonio Conte. Intervistato da ‘La Figura de la Chanca‘ il procuratore di Lautaro Martinez, Carlos Beto Yaque ha dichiarato: “Per quanto riguarda il trasferimento di Lautaro in altri club per me sono solo invenzione dei media. Non è affatto reale ciò che ho letto. Il calciatore ha ancora tre anni di contratto con la società neroazzurra e sta benissimo dov’è. Non ha nessuna intenzione di andare via. La stagione per lui e per la sua squadra non è ancora finita visto che c’è in ballo ancora l’Europa League. Ha disputato un campionato eccellente, anche nelle partite in Europa ha fatto la sua bella figura.

Spero che l’Inter possa arrivare fino in fondo e vincere la coppa. Futuro? Non gli ho mai dato consigli, sarà lui a decidere“.

Anche se da Barcellona non la pensano così…

In Spagna ci sperano ancora. Il Barcellona intende rilevare il cartellino di Lautaro Martinez. Come ha detto pochi giorni fa il patron dei blaugrana: “Aspetteremo la fine della Champions League per parlare del suo acquisto“.