Barcellona-Napoli, Messi raddoppia: gol splendido della Pulce – VIDEO

Barcellona-Napoli si è indirizzata già verso binari blaugrana dopo 25′: dopo Lenglet, Messi mette a segno il 2-0 con un gol spettacolare.

Barcellona-Napoli, il gol di Messi

Giochi virtualmente chiusi al Camp Nou tra Barcellona e Napoli dopo l’ennesima magia di Lionel Messi. La Pulce blaugrana si è inventato un altro gol dei suoi con un grandissimo dribbling in mezzo a tanti difensori del Napoli. Dopo esser scivolato, il numero 10 e capitano del Barcellona ha messo palla in rete rialzandosi da terra e piazzando alle spalle di Ospina un gran sinistro. Dopo pochi minuti, poi, è ancora Messi a raddoppiare dopo un’azione prolungata dei blaugrana, terminata con uno stop in area di rigore. Poi il VAR interviene e annulla la terza rete del Barcellona per un tocco di mano dello stesso Messi.