Real, Zidane: “Hazard e Marcelo? Le loro condizioni”

Real Madrid, le parole di Zidane in conferenza stampa

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della Champions League e delle partita di domani nella sfida con il Manchester City. Il tecnico dei blancos ha presentato la gara:

“La squadra sta bene perché ci siamo preparati per tanti giorni per arrivare al meglio a questa partita. In questo momento sappiamo di essere in svantaggio ma è un’altra gara e proveremo a fare una grande partita per passare il turno e giocarci le Final 8”.

Zidane sulle condizioni della gara

“Infortunio Hazard e Marcelo? Hazard ha accusato un po’ di fastidio a fine campionato, negli ultimi giorni si è ripreso e ora sta molto meglio. Penso che stia bene e con fiducia. Marcelo sta come tutti, è tornato a livello dei suoi compagni di squadra quindi è al cento per cento.

Bale a casa? Ha preferito non giocare e il resto è tra me e lui. Non ho idea di cosa accadrà domani, ma sarà una bella partita tra due ottime formazioni che proveranno a dare spettacolo in campo per passare il turno e questa è la cosa più importante. Conosciamo la situazione dal risultato dell’andata. Da qui alla fine però tutti giocheranno 4 finali”.

