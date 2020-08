News Napoli, il nuovo acquisto fa impazzire i suoi tifosi

Il nuovo acquisto della società azzurra ha rilasciato importanti dichiarazioni in un’intervista ai microfoni di ‘Sport1‘.

Osimhen: “Napoli, voglio fare la storia come Diego!“

Victor Osimhen promette gol e spettacolo. Al canale televisivo tedesco ha dichiarato: “Ho la possibilità di entrare nella storia di questa squadra come hanno fatto Maradona, Higuain e Cavani. Ci tengo a fare molto bene in campionato, ma voglio aiutare la squadra anche in Europa League. Spero che nella mia avventura in azzurro possa fare un grande passo in avanti. Ricordo quando mi sono trasferito in Europa non è stato per niente semplice. A Wolfsburg era tutto diverso: clima, cibo e lingua.

Non sapevo se potevo riuscire a superare tutto questo, avevo solo 18 anni. Ricordo ancora quando il Club Brugge e lo Zulte Waragem mi hanno respinto è stato molto brutto. Ovvio che se fossi rimasto in Nigeria non avrei avuto quell’opportunità che mi è stata data in Germania“:

Ancora Osimhen: “Ricordo ancora la chiamata del mio agente“

“Poi una sera il mio agente mi ha chiamato dicendomi che lo Charleoi voleva ingaggiarmi. Sincero, non volevo andarci a causa della prima esperienza negativa, poi mi ha convinto. In Francia ho ricevuto un’accoglienza che non ho mai avuto da nessun’altra parte. I tifosi, con il loro amore, mi hanno dato una grandissima mano“.