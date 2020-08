Juventus-Lione: Dybala esce per infortunio, al suo posto Olivieri

Partita molto importante e tesa all’Allianz Stadium, dove la Juventus si gioca il tutto per tutto per accedere alle final eight di Lisbona. I bianconeri, trascinati dal solito Ronaldo vedono la qualificazione a distanza di un solo gol.

Ultime Juventus: infortunio per Dybala

Non stava benissimo e lo sapevamo già, ma l’ennesimo controttempo ha portato Dybala a giocare soltanto pochissimi minuti nel match di stasera contro il Lione. L’argentino è uscito malconcio dopo un contrasto, e Maurizio Sarri è stato costretto a sostituirlo con Olivieri. Altra tegola per la Juventus, che perde così un giocatore fondamentale per i minuti finali.

QUESTA LA SINTESI DEL MATCH