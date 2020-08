Juventus-Lione 2-1: bianconeri fuori, gli highlights del match (VIDEO)

Juventus-Lione, gli highlights del match

Torna la Champions League e le italiane partono all’assalto verso la “Final Eight”. Juventus-Lione è il primo match che riguarda il calcio italiano da vicino, in attesa degli altri ottavi di Champions League nel match di ritorno al Camp Nou, Barcellona-Napoli.

Juventus-Lione, sintesi della gara

Scendono in campo per Juventus-Lione e la Champions League torna in campo. I bianconeri hanno bisogno di rimontare la sfida dell’andata, ormai giocata diversi mesi fa, e Maurizio Sarri affronta il Lione dell’ex romanista, Rudi Garcia. La partita si accende subito, dopo soli 10 minuti… CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI COMPLETA