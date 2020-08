Questa sera, ore 21:00, la Juventus affronterà il Lione nella gara di ritorno degli Ottavi di Finale di Champions League. I bianconeri dovranno provare a rimontare la sconfitta rimediata all’andata, dove i francesi sono usciti vincitori per 1-0. La Juve si gioca tanto, oltre all’obiettivo di raggiungere le fasi finali a Lisbona della competizione, c’è anche un fattore economico che contribuisce. Con il passaggio del turno, infatti, la Juventus andrebbe ad incassare oltre 10 milioni. Si gioca molto Sarri.

Juventus, i convocati per la sfida con il Lione: c’è Dybala

In queste ore, sul sito ufficiale della Juventus, è stata diramata la lista dei convocati di Maurizio Sarri per la partita contro il Lione. L’allenatore italiano potrebbe giocarsi una carta importante del suo futuro e ha ritrovato Chiellini e Dybala, nulla da fare per Douglas Costa.

Portieri : Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori : Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral.

: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Rugani, Demiral. Centrocampisti : Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore.

: Pjanic, Ramsey, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore. Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri.

Juventus, Dybala verso la panchina

Dybala è tornato ad aggregarsi al gruppo e Sarri, dopo l’ok dei medici e del calciatore, ha deciso di averlo a disposizione per la partita di questa sera. L’attaccante argentino c’è tra i convocati, ma molto probabilmente, partirà dalla panchina. Nessuno vuole rischiare con il talento che potrebbe però essere mandato in campo a gara in corso.