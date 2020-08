Calciomercato Udinese: è UFFICIALE la decisione su Gotti

Calciomercato Udinese, confermato Gotti: arriva la decisione definitiva del club bianconero

E’ stato un vero e proprio tormentone, il discorso legato a Luca Gotti, tecnico dell’Udinese che ha ricoperto il ruolo da traghettatore. Al margine di ogni partite, nelle interviste dei dopo gara, ha spesso ribadito la propria occupazione, cosciente di quel che avrebbe cercato l’Udinese per la panchina. Il punto è che però, match dopo match, ha sempre più convinto la sua società. Arrivato come traghettatore, appunto, si è ritrovato a guidare l’Udinese per l’intera annata. E da ex collaboratore di Maurizio Sarri al Chelsea è adesso il nuovo allenatore del club friulano, pronto a farlo anche nella prossima annata. Sì, perché è ufficiale la sua conferma sulla panchina del club che ha guidato alla salvezza, nel corso di questa stagione appena conclusa.

Udinese, confermato Gotti: il comunicato ufficiale dei bianconeri

Luca Gotti sarà l’allenatore dell’Udinese anche per la prossima stagione. La stagione appena conclusa non sarà la sua ultima sulla panchina di Serie A. Il comunicato ufficiale è apparso sul sito del club, con il rinnovo praticamente firmato. Quelle che seguono, sono le parole annunciate sul sito dei bianconeri: “Udinese Calcio comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l’allenatore Luca Gotti fino al 30 giugno 2021. La Società formula al mister i migliori auguri di buon lavoro”.