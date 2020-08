Calciomercato, choc Rangnick: approda in Serie A, ma non al Milan

Cambio di rotta per la Roma calcio. La società giallorossa ha cambiato proprietà in queste ultime ore e il passaggio definitivo avverrà entro il 31 agosto. Friedkin nuovo proprietario, il texano verserà circa 575 milioni di euro nelle casse di James Pallotta che chiude così la sua avventura piena di difficoltà da presidente della Roma. I tifosi ora però iniziano già a sognare e pensare in grande in occasione delle ultime voci di mercato.

Roma, Fonseca può già dire addio

Stagione sufficiente per mister Paulo Fonseca alla sua prima sulla panchina giallorossa. Il tecnico portoghese ha ottenuto il 5 posto in Serie A e confermato la partecipazione alla prossima Europa League. Eliminazione agli ottavi di finale della competizione europea contro il Siviglia proprio nella giornata di ieri per la Roma. Intanto, con il cambio di proprietà, è possibile che la Roma decida di ripartire da zero. Tante voci su Spalletti e il possibile esonero di Fonseca, ma non è l’unico allenatore accostato alla capitale.

Roma, Friedkin sogna il colpo Rangncik: esonero Fonseca

Infatti, come riportato dal Corriere della Sera, l’era Friedkin è pronta a partire a Roma. L’americano pensa in grande e vuole una rivoluzione. Per prima cosa si punta forte su Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus. Il nuovo proprietario sta provando a convincerlo per averlo in giallorosso. Poi possibile cambio di guida in panchina. Tra i vari nomi spunta quello a sorpresa di Ralf Rangnick. Il noto manager che è stato ad un passo dalla firma con il Milan, ora si è appena separato dalla Red Bull e potrebbe lo stesso approdare in Italia.