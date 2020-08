Calciomercato Napoli: addio Koulibaly, offerta monstre

Napoli, incontro a Capri per la cessione di Kalidou Koulibaly. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrale potrebbe partire in estate.

Napoli, cessione storica per Koulibaly

Per Kalidou Koulibaly il City insiste, la società allenata da Pep Guardiola continua il suo pressing asfissiante. Forse anche per questa ragione ieri a Capri è sbarcato Fali Ramadani, il procuratore del difensore.

L’agente non era in vacanza e ha colto l’occasione per incontrare ancora una volta De Laurentiis, di stanza sull’isola di questi tempi.

In gioco c’è il futuro di KK. Per cui il Napoli non avrebbe intenzione di scendere dalla cifra di 90 milioni di euro. Magari anche di più superando storicamente la cessione di Higuain.

Napoli, quanto vale Koulibaly

L’agente del centrale è arrivato in Campania per parlare del futuro di Koulibaly ma anche del rinnovo di Maksimovic, altro assistito della scuderia,

Se il prolungamento di Maksimivoic sembra ai dettagli, la storia di Kalidou è di certo più intricata.

Non sarà facile per il Manchester City strappare il calciatore, ecco perchè lo stesso agente sta provando a mettere in piedi la trattativa con il Napoli.

Per il momento è arrivata un’offerta da 70 milioni tra base fissa e bonus ma il Napoli ne chiede molti di più. Almeno 90, considerando che nel contratto che lo lega al club azzurro fino al 2023 è inserita una clausola per l’estero da 150 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, le parole di KK