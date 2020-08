Calciomercato Juventus: tre nomi dalla Francia

Juventus, la gara contro Lione sarà importante anche in chiave mercato per diversi motivi.

Mercato Juventus: occhio a Cherki, Dembelè e Aouar

Il calciomercato della Juventus dipenderà tanto anche dalla gara di questa sera. E non solo perchè il futuro di Sarri resta in bilico, ma anche perchè dall’altra parte scenderanno in campo tre grandi obiettivi di mercato dei bianconeri.

Come riportato da Tuttosport, la Juventus continua a seguire Aouar, grande pallino di Paratici che costa 70 miioni.

Il centrocampista di origini algerine non è l’unico talento di Aulas che segue la Juve. Un altro nome importante e seguito dalla Juve è quello di Rayan Cherki, 16enne trequartista con potenzialità da top assoluto. In Francia prevedono una esplosione come quella di Mbappè al Monaco prima del passaggio al PSG, il calciatore piace anche a Zidane al Real Madrid.

Ma in attacco chi è pronto per una big è Moussa Dembélé. Il 24enne centravanti ex Celtic e Fulham ha segnato 22 gol in 43 partite con l’OL.

Questi numeri gli sono valsi l’interesse di diversi club. Il nome di Dembélé figura anche nella lista degli attaccanti che Paratici vorrebbe proporre a Sarri.

Juventus: in attacco Dembelè non è la prima scelta

Tuttavia il suo nome viene dopo quelli di Arkadiusz Milik (Napoli), Raul Jimenez (Wolverhampton), Edin Dzeko (Roma) e Alexandre Lacazette (Arsenal). Tutti calciatori ritenuti in questo momento dalla Juventus maggiormente pronti per arrivare a Torino.

