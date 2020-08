Siviglia-Roma: risultato, sintesi, gol e highlights

Siviglia e Roma si giocano l’accesso agli ottavi di finale di Europa League in Germania.

Siviglia-Roma: il primo tempo

Parte subito male la formazione di Paulo Fonseca che viene messa sotto fin dal primo minuto. La rete del vantaggio arriva però con una papera di Pau Lopez. Il terzino Regulion si infila in area e calcia addosso al portiere spagnolo che va a terra in maniera goffa e si fa sorprendere. A quel punto la Roma reagisce e prova a pareggiare la gara ma si sbilancia anche. Proprio su una ripartenza Ocampos va via in corsia, la difesa capitolina prova a stenderlo, ma l’ex Genoa è lesto a mettere dentro dove arriva Youssef En Nesyri che a porta vuota insacca.

Siviglia-Roma: il secondo tempo

Nel secondo tempo la Roma cerca disperatamente la rete che potrebbe riaprire la partita. Fonseca effettua anche diversi cambi mettendo dentro Pellegrini ma la squadra italiana non punge. Una delle poche occasioni capita a Dzeko che prima di testa non fa male, poi gira di destro mandando alto. Nel finale cominciano i cambi ma la Roma non è pericolosa, anzi, rischia anche il 3-0 che il Siviglia trova ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poi arriva anche la traversa di Banega nei minuti di recupero.