Siviglia, Lopetegui: “Abbiamo sofferto e siamo felici”

Julen Lopetegui, tecnico del Siviglia, ha parlato a Sky Sport dopo la gara contro la Roma e la vittoria in Europa League.

Lopetegui a Sky Sport

“Credo che abbiamo giocato contro una squadra fantastica e calciatori fantastici, secondo me hanno un ottimo allenatore come Paulo ma abbiamo meritato di vincere perchè abbiamo fatto un’ottima prestazione e abbiamo giocato bene. Abbiamo segnato e non abbiamo sofferto. Siamo felici perchè abbiamo giocato un’ottima partita.

Non so, bisogna vedere ed aspettare per capire se possiamo vincerla. Ora ci siamo guadagnati i quarti di finale, dobbiamo rimanere calmi”