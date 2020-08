Lione, Garcia: “Ecco come elimineremo la Juve”

Rudi Garcia, tecnico del Lione prossimo avversario in Champions League della Juventus, ha parlato in conferenza stampa della gara di domani contro i bianconeri.

Juve-Lione: la conferenza stampa di Garcia

Queste le dichiarazioni del tecnico francese:

“ Sulla carta partiamo con un leggero vantaggio dovuto alla gara di andata, per questo in teoria siamo i favoriti, dal momento che siamo riusciti ad ottenere un importante successo in casa nostra. Tuttavia, il valore dell’avversario mi deve far parlare di una qualificazione al 50 per cento di possibilità. Possiamo passare il turno ma sarà dura. Certamente non sarà facile, ma alla luce del risultato dell’andata, tutto dipende da noi ed il nostro destino è nelle mani del Lione”.

Lione, Garcia vuole pungere la Juventus

“Non giocheremo una partita esclusivamente difensiva, non è quello che sa fare la mia squadra. Per battere la Juve proveremo a far male alla Juventus. In che modo? Puntando sulle nostre individualità migliori. La Juve prende più goal del solito? Loro in questo campionato hanno preso tanti gol rispetto agli altri anni, ma hanno in ogni caso vintolo lo scudetto con due giornate di anticipo. Ma non solo, questa squadra è anche arrivata in finale di Coppa Italia e ora si sta giocando un ottavo di Champions League contro di noi. Sono una squadra fortissima e lo hanno già dimostrato anche in questa stagione.”

