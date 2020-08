Calciomercato Torino, con Giampaolo in arrivo grandi colpi

Il Torino è riuscito a conquistare la salvezza in una stagione davvero complicatissima. Iniziata con i preliminari d’Europa League (dove la squadra granata è uscita con i Wolves), poi il crollo totale.Il Torino non solo non è riuscito a lottare per le zone d’Europa, ma si è ritrovata a lottare per la salvezza fino alle ultime giornate. Esonerato Mazzarri e arrivato Longo come traghettatore. Cairo ha ringraziato il tecnico dal cuore granata, ma ora ha un altro progetto in mente.

Torino, il progetto è con Giampaolo

Scelto Marco Giampaolo come nuovo allenatore. Il tecnico ex Milan ha risolto i problemi contrattuali con il club rossonero in questi giorni, ora manca solo l’annuncio ufficiale con il Torino. Intanto, la società non ha voglia di fermarsi o perdere terreno e vuole subito tornare a lottare per le posizioni alte di classifica. Promessi molti colpi di mercato importanti.

Torino, mercato in entrata: Cragno e Torreira gli obiettivi

Il Torino vorrà ripartire da Andrea Belotti. Come riportato da Tuttosport, sono diversi gli obiettivi di mercato. In cima alla lista dei desideri c’è Torreira che potrebbe lasciare l’Arsenal. Il calciatore ritroverebbe Giamapolo, dove hanno lavorato e fatto grandi cose alla Sampdoria. Possibili gli acquisti anche di Gaston Ramirez e Murru, fedelissimi di Giampaolo. Infine, verso l’addio Sirigu, al suo posto si punta Cragno.