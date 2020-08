Calciomercato Milan: nel mirino la stella del Sassuolo

Milan, a sorpresa il grande colpo in attacco potrebbe arrivare dal Sassuolo. Maldini si muove per l’acquisto a settembre.

Mercato Milan: può arrivare Boga

Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, si starebbero muovendo per Jérémie Boga, esterno classe 1997.

Il francese, che in questa stagione ha fatto benissimo nel Sassuolo, potrebbe lasciare la formazioni di Roberto De Zerbi.

L’attaccante ex Chelsea, che i Blues hanno deciso di non riscattare, ha collezionato 11 gol e 4 assist in 35 gare tra Serie A e Coppa Italia. L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha più volte confermato la volontà di tenere il calciatore in organico ma la volontà del ragazzo potrebbe essere diversa. Molto, infatti, dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Milan, Boga era un vecchio pallino

Il Milan, che aveva smesso di muoversi in questi mesi per Boga vista la rivoluzione che si preannunciava con l’arrivo di Ralf Rangnick, ora potrebbe tornare a farsi sotto.

Maldini e Massara a breve sentiranno di nuovo il Sassuolo per il calciatore di origini ivoriane. Su Boga, inoltre, ci sono anche Napoli ed Atalanta. Tuttavia il Milan potrebbe giocarsi una contropartita molto gradita.

Secondo quanto riportato da ‘SerieBNews.com‘, il club rossonero potrebbe provare ad inserire nell’affare Tommaso Pobega, centrocampista oggi in prestito al Pordenone, che tanto piace al Sassuolo.

