Calciomercato Milan, Aurier ad un passo: è il colpo per l’Europa

Calciomercato Milan, ecco Aurier: c’è il gradimento da parte dell’ivoriano

Il Milan, attraverso i colpi di calciomercato, vuole tornare ad affermarsi in Europa. E’ attraverso i nomi importanti che può farlo e, tra questi, c’è sicuramente quello di Serge Aurier. Il terzino del Tottenham è l’uomo giusto per la difesa a 4 di Stefano Pioli, tecnico che potrebbe ritrovarsi sulle sue corsie da una parte Theo Hernandez e sull’altro versante, appunto, Aurier. Il difensore di fascia ivoriano si ritroverebbe in Italia, dopo un lungo corteggiamento da parte del Milan. Sembra conclusa la sua esperienza agli Spurs e, stando a quelle che sono le news odierne, ci sarebbe qualcosa di più di una semplice suggestione attorno allo stesso calciatore.

Milan, cosa manca per Aurier? Tutti i dettagli dell’operazione

Come riportato dai colleghi di Fantacalcio.it, Serge Aurier sarebbe ad un passo dal Milan. Sarebbe arrivato l’atteso ‘sì’, con il club rossonero che adesso è pronto all’assalto definitivo. Chiaro che ci vorrà ancora del tempo, perché si è trovato il gradimento del calciatore – che non è un dettaglio – ma mancano gli accordi con il Tottenham. Si cerca l’intesa con gli Spurs, che potrebbe arrivare perché Josè Mourinho non sarebbe più intenzionato a puntare su di lui, ma l’ostacolo è rappresentato anche dall’ingaggio. I 4 milioni di euro all’anno, compresi di bonus, che percepisce a Londra lo stesso Aurier, risultano troppi. In ogni caso, toccherà sborsare circa 20 milioni di euro per portarlo via dal Tottenham. Servirà farlo per garantire a Pioli due treni sulle corsie difensive.