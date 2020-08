Calciomercato Juventus, è pronto il colpo dalla Francia!

La dirigenza bianconera sta trattando un calciatore che potrebbe arrivare dalla Francia e che, all’andata degli ottavi di Champions League, ha creato non pochi problemi alla squadra di Sarri.

Aouar-Juventus, colpo da 70 milioni

Secondo ‘TuttoSport‘ la Juventus sarebbe pronta ad affondare il colpo per prelevare dall’Olympique Lione il centrocampista franco-algerino Houssem Aouar. Nella partita di andata di Champions proprio contro i bianconeri fu uno dei migliori in campo. Il direttore sportivo Fabio Paratici lo stava già seguendo ancor prima di conoscerlo dal vivo. Dalla Francia fanno sapere che non è incedibile, ma che ha un prezzo di mercato abbastanza alto. Forte, giovane e talentuoso.

(www.gettyimages.it)

E’ vero che dalla prossima stagione in quel ruolo c’è già Arthur, ma la dirigenza sta facendo più di un pensiero per acquistarlo. Ma guai a pensare che dalla Continassa possano partire i 70 milioni di euro richiesti dal club francese. Le squadre interessate al calciatore ci sono: Tottenham, Manchester City e Paris Saint Germain.

Paratici studia tutte le mosse per assicurarselo

Nel 4-3-3 di Maurizio Sarri si troverebbe una meraviglia. Si studiano varie mosse per prelevarlo dal Lione. Paratici ha proposto all’ex centrocampista (ora direttore sportivo dei francesi) Juninho Pernambucano un prestito biennale con obbligo di riscatto. Sia chiaro, prestito oneroso. Offerta rispedita al mittente: o cash o niente fanno sapere dalla Francia.