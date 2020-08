L’Inter di Antonio Conte è ancora impegnata nella stagione 2019/20, dovendo affrontare i quarti di finale di Europa League. Intanto sul calciomercato i nerazzurri hanno acquistato a titolo definitivo Alexis Sanchez, vera e propria arma in più dell’Inter nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Inter, Sanchez fissa gli obiettivi

L’attaccante cileno ex Manchester United ha rescisso il proprio contratto con i Red Devils per poi firmare un triennale con l’Inter. Questa mattina i nerazzurri hanno ufficializzato l’accordo con l’attaccante ex Udinese e Barcellona dopo la vittoria di ieri contro il Getafe. In un video pubblicato poco fa sui social network, sui canali ufficiali del club, Alexis Sanchez ha fissato gli obiettivi futuri.

“Sono molto, molto contento di restare qua con voi. Credo che la voglia di restare qua è perché ho trovato una famiglia, uno staff e in generale tutti che hanno la voglia e la fame di lottare e vincere qualcosa per questo club”.

📹 | MESSAGGIO Il Nino Maravilla @Alexis_Sanchez ha un messaggio per voi, interisti! Dategli il vostro benvenuto – di nuovo 😉 – nella famiglia nerazzurra! 👇 pic.twitter.com/qVKLwz7T0Q — Inter (@Inter) August 6, 2020

La ‘fame‘ di Sanchez

“Ho la fame e la voglia di vincere qualcosa e per questo sono contento di stare qua, con voi, per vincere qualcosa. Un abbraccio grande. El Niño”.

