Calciomercato Inter, colpo da Barcellona: asse bollente

Calciomercato Inter, arriva dal Barcellona il sostituto di Lautaro Martinez

Non solo Lautaro Martinez, i discorsi di calciomercato dell’Inter, con il Barcellona, sarebbero incentrati su un altro acquisto. Questa volta però da Barcellona a Milano, con l’asse che si infiammerebbe su quella pista. Sì, perché la situazione legata ad Antoine Griezmann, talento assoluto del club blaugrana che non si è ancora ambientato nel club blaugrana, sarebbe monitorata dall’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta. A svelare la news è Ivan Reggiani, intermediario di mercato che saprebbe qualcosa in più sulla vicenda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, UFFICIALE il nuovo acquisto

Inter, si accende la pista che porta ad Antoine Griezmann: il campione del Mondo francese potrebbe approdare in Serie A

Ai microfoni di Calciomercato.it, lo stesso intermediario di mercato, ha parlato della possibile soluzione legata ad Antoine Griezmann, per il futuro dell’Inter. Parla di sorprese, legate proprio alle operazioni di calciomercato tra Barcellona e Inter: “Alcune sorprese arriveranno e non mi riferisco per forza a Lionel Messi, anche se la cosa non è così impossibile. Si potrebbe vedere in Serie A, perché no, ma io sono dell’idea che sarebbe più Griezmann il colpo dell’estate. E’ un calciatore da ravvivare, quest’anno ha fatto poco e all’Inter potrebbe fare bene”. Dunque potrebbe arrivare, per la Serie A, un colpo clamoroso. E intanto Griezmann incontrerà, nel prossimo week-end, proprio un club italiano. Sarà accesa sfida di Champions League contro il Napoli.