Juventus, Bonucci: “Vogliamo passare il turno, serve la giusta adrenalina”

Domani, Juventus-Lione, gara di ritorno di Champions all’Allianz Stadium il club francese. All’andata la partita è terminata 1-0 per il Lione.

Juventus, Bonucci in conferenza stampa

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista del match.

Juventus, le parole di Bonucci

Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“Queste partite sono attese da tutti noi. Possiamo fare la differenza come singoli e per aiutare la squadra. Sarà fondamentale l’adrenalina che girerà nello spogliatoio. So che ci sarà grande entusiasmo e grande voglia. Abbiamo voglia di andare avanti, lotteremo per passare il turno. Abbiamo dimostrato in partite importanti che possiamo fare bene in fase difensiva. E’ il lavoro di squadra che fa la differenza. Giocare senza i nostri tifosi ti toglie sempre qualcosa, ma dobbiamo rimontare e abbiamo bisogno di tanta carica. La Juve sta bene, spesso abbiamo lasciato un poco andare con la concentrazione”.