UFFICIALE – Calciomercato Milan, Kalulu è rossonero: il comunicato

Confermato per intero l’assetto societario, per il Milan è tempo di pensare al calciomercato: è arrivato Pierre Kalulu, giovane esterno difensivo francese.

UFFICIALE – Calciomercato Milan, arriva Kalulu

Attraverso il sito ufficiale, il Milan ha ufficializzato il primo colpo di calciomercato: si tratta di Pierre Kalulu.

“AC Milan annuncia la firma di Pierre Kalulu , su un trasferimento permanente. Il contratto del giocatore francese scade il 30 giugno 2025“.

Il terzino destro classe 2000 del Lione B che andava in scadenza di contratto il 30 giugno, ha collezionato 16 presenze quest’anno, tra campionato e Youth League. Kalulu, cercato anche dal Bayern Monaco, ha svolto le visite mediche a metà giugno e solo oggi è diventato ufficiale. A condurre l’operazione di mercato sono stati il dt Paolo Maldini e il ds Ricky Massara. Il terzino ha firmato un contratto di cinque anni.

Le caratteristiche di Kalulu

Kalulu, esterno destro puro, ha dimostrato di poter giocare anche in altre posizioni della retroguardia. Può infatti essere schierato sia come centrale, sia come esterno sinistro. Classe 2000, è alto 184cm e può contare su lunghe leve che lo fanno sfrecciare sulla corsia di destra per mettere in porta i compagni con agilità da una parte e prestanza fisica dall’altra.

