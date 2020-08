Oroscopo di domani 6 agosto: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Stai passando un periodo piuttosto importante della tua vita, ci sono dei cambiamenti imminenti che ti spaventano. Dovrai prendere delle decisioni che svolteranno diverse situazioni, ma per farlo hai bisogno del supporto di chi ti sta affianco. Non avere paura, arriveranno delle belle soddisfazioni.

Toro. Sei una persona molto solare, ma in questo momento ci sono troppe cose che ti preoccupano. In amore la situazione è di stallo, mentre sul lavoro ti senti di non essere apprezzato ed appagato in pieno.

Gemelli. Giornata positiva per te, all’insegna dello svago. Stai trascorrendo dei bei momenti al fianco di persone che ti vogliono bene, sfrutta questo tempo prezioso.

Cancro. Sei un po arrabbiato per qualche discussione nata in questi ultimi giorni, e ultimamente non ti senti molto sereno neanche nei confronti della tua famiglia. C’è qualcosa che ti turba, cerca di affronttare la situazione di petto.

Leone. Stai riuscendo a tirare fuori il meglio da te stesso in amore, e dall’altra parte c’è chi sta apprezzando parecchio questo tuo atteggiamento. Occhio però a non correre troppo, vacci piano e vedrai che tutto andrà per il meglio.

Vergine. Giornata favorevole per te, specie sul lavoro. I tuoi progetti prendono forma sempre di più, e dopo tanti sacrifici finalmente riesci ad intravedere e a cogliere tutti i frutti che hai seminato.

Oroscopo Paolo Fox 6 agosto 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questa settimana è iniziata molto bene per te: sei riuscito a chiarire qualche discussione, e sei ancora riuscito a toglierti qualche soddisfazione sul lavoro. Attenzione però a domani e venerdì, sta per succedere qualcosa che potrebbe provarti mentalmente. Sii pronto e forte.

Scorpione. Sei una persona che si è sempre dimostrata disponibile con tutti, ma stavolta hai avuto una delusione importante da chi pensavi ti fosse amico. Circondati solo di persone che ti vogliono bene e che tengono a te.

Sagittario. Le cose vanno bene in questa settimana, la Luna è dalla vostra parte. Attenzione a quello che può succedere in amore, le sorprese vengono quando meno te lo aspetti.

Capricorno. Nel weekend che sta per iniziare sarete più riposati e sereni, dopo due giorni piuttosto complicati. Lasciate andare tutti i pensieri negativi che hai nei confronti degli altri e di dedicare più spazio all’amore, perché potreste viverlo in maniera decisamente più tranquilla.

Acquario. E’ arrivato il momento di liberare creatività e sentimenti a partire da domani. In questi giorni siete assorbiti dalle vostre idee, dai vostri pensieri e avete bisogno di esternare e di esprimervi. In amore potreste vivere nuovi interessanti incontri ma dipenderà da quanto deciderete di aprirvi.

Pesci. Dovreste sfruttare questo weekend e non restare con le mani in mano. Si prospettano giornate interessanti. Qualcuno potrebbe prendere una decisione molto importante per il futuro. State per cominciare un periodo di profondo cambiamento in ambito lavorativo.

L’oroscopo delle squadre

Roma-Gemelli: Ottimo periodo per la squadra giallorossa, protagonista di una bella striscia positiva nel finire del campionato. La squadra capitolina è attesa da un match molto complicato contro il Siviglia, altra compagine che non ha fatto per niente male in questa stagione. Fonseca vuole espugnare il Sanchez Pizjuan, e per farlo avrà bisogno anche del miglior Dzeko.